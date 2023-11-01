По утверждению журналистов, на фронте возник целый ряд кризисных ситуаций, и поэтому Валерий Залужный был вынужден задействовать свои последние нетронутые силы.

Обозреватель Кшиштоф Подгурский написал статью, которую опубликовало польское издание Myśl Polska. Он считает, что в зоне украинского конфликта произошли большие изменения. Российские силы перешли к активной обороне, и теперь инициатива принадлежит именно им.

«На многих участках для украинской стороны стали возникать кризисные ситуации», - указал он.

На этом фоне командующему ВСУ пришлось задействовать свои последние резервы. Они были переброшены со спокойных участков фронта на наиболее критичные направления.

Ранее «Подмосковье сегодня» рассказывало о серьезном политическом конфликте между Залужными и президентом Зеленским. Разногласия между ними могут привести к смене власти на Украине.