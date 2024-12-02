На 36-м километре МКАД произошло два ДТП с участием пяти автомобилей

Как проинформировал департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале, вечером в понедельник, 2 декабря, на внутренней стороне 36-го километра московской кольцевой автодороги произошло сразу две автоаварии.

Сообщается, что в ДТП пострадали сразу пять автомобилей. Информации о получивших травмы в ходе автоаварии не приводится. Сейчас на месте работают оперативные службы.

«На внутренней стороне 36 километра МКАД произошло два ДТП с участием пяти автомобилей. На месте работают оперативные службы города… Движение затруднено», — приводится в сообщении.

В Дептрансе добавили, что движение в районе автоаварии сильно затруднено. Затор уже растянулся на три километра. В ведомстве призвали водителей выбирать маршруты объезда.

Ранее сообщалось, что в Воронеже автобус с 60 пассажирами столкнулся с грузовиком.