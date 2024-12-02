В Воронеже автобус с 60 пассажирами столкнулся с грузовиком

В Воронеже произошло ДТП, во время которого КамАЗ во время движения по мосту зацепил автобус, ехавший по выделенной полосе. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале регионального главка Министерства внутренних дел.

В аварию попал автобус, который двигался по маршруту №21. Он переезжал через Чернавский мост по выделенной для общественного транспорта полосе.

«50-летний водитель КамАЗа, двигаясь по средней полосе, при перестроении допустил столкновение с автобусом ЛиАЗ. После столкновения автобус допустил выезд на обочину и наезд на препятствие (дерево)», — указали правоохранители в микроблоге.

В салоне автобуса находились 60 пассажиров, никто из них не пострадал. Автобус и грузовик получили повреждения.

Ранее сообщалось, что суд отправил в СИЗО блогера, который сбил двух человек в Подмосковье. Мужчина не справился с управлением, и его машина вылетела на обочину. После аварии виновный скрылся. До этого за ним уже числились неоднократные грубые нарушения на дороге.