Школьница за рулем внедорожника спровоцировала смертельную аварию в Приморье
Mash: в Приморье 14-летняя девочка за рулем врезалась в дерево, погиб человек
Фото: [Медиасток.рф]
В Приморском крае 14-летняя ученица школы стала виновницей ДТП со смертельным исходом. Об этом информировал телеграм-канал Amur Mash.
События развернулись в городе Дальнереченске. Девочка, впервые оказавшись за рулем внедорожника, потеряла контроль над транспортным средством. В результате машина съехала с трассы и столкнулась с деревом.
В автомобиле, помимо юного водителя, находились трое несовершеннолетних, две женщины и 33-летний мужчина, жизнь которого оборвалась. Остальные участники аварии получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
Состояние пятилетнего мальчика и трехлетней девочки оценивается как крайне тяжелое, они находятся в отделении интенсивной терапии.
