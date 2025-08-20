Школьница за рулем внедорожника спровоцировала смертельную аварию в Приморье

В Приморском крае 14-летняя ученица школы стала виновницей ДТП со смертельным исходом. Об этом информировал телеграм-канал Amur Mash.

События развернулись в городе Дальнереченске. Девочка, впервые оказавшись за рулем внедорожника, потеряла контроль над транспортным средством. В результате машина съехала с трассы и столкнулась с деревом.

В автомобиле, помимо юного водителя, находились трое несовершеннолетних, две женщины и 33-летний мужчина, жизнь которого оборвалась. Остальные участники аварии получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Состояние пятилетнего мальчика и трехлетней девочки оценивается как крайне тяжелое, они находятся в отделении интенсивной терапии.

