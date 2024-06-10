Трагедия произошла в небе Ленинградской области. Там на аэродроме Пулково разбился парашютист, пишет Mash на Мойке.

Вечером 9 июня экшн-камера запечатлела последний прыжок 38-летнего жителя Санкт-Петербурга Андрея. Прыжок он выполнял у деревни Валовщина в Путиловском поселении (Кировский районе).

На кадрах, которые распространились в СМИ, видно, как несколько парашютистов замыкают кольцо в воздухе. Погибший пытался присоединиться к напарникам, что видно на кадрах, однако резко начала уходить вниз. Камера сняла стропы крест-накрест и, судя по движениям рук, Андрей пытался расправить их в воздухе.

По данным Mash, Андрей был опытным парашютистом. В этот день прыжок был для него четвертым. Всего на счету спортсмена около 360 прыжков.

По факту инцидента началась проверка. Ею занимается Северо-Западная транспортная прокуратура. Возбуждено дело по факту оказания услуг, не отвечающим правилам безопасности. Предварительная причина гибели петербуржца — позднее открытие запасного парашюта.

Ранее мы сообщали, что пассажир иномарки погиб в ДТП со стоявшим перед светофором грузовиком в Подмосковье.