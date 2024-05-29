Пассажир иномарки погиб в ДТП со стоявшим перед светофором грузовиком в Подмосковье

Иномарка столкнулась со стоявшим перед светофором грузовиком на трассе в Богородском округе, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В результате аварии погиб пассажир легковой машины. Дорожно-транспортное происшествие случилось рано утром на девяносто шестом километре автодороги А-107.

Известно, что за рулем иномарки находился водитель 1996 года рождения. Его госпитализировали. По факту произошедшего начата проверка.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбудили уголовное дело после гибели в ДТП мотоциклиста и его пассажира.