На Аляске зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8

На Аляске зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8, сообщило РИА Новости со ссылкой на геологическую службу США (USGS).

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 71 км к юго-востоку от города Николай. По данным сейсмологов, очаг находился на относительно небольшой глубине — 0,1 км.

На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Специалисты продолжают следить за ситуацией и призывают местных жителей к осторожности. Официальные органы власти пока не сообщают о необходимости эвакуации или экстренных мерах.

В USGS напомнили, что землетрясение представляет собой внезапное и быстрое движение земли, возникающее в результате высвобождения энергии земной коры, которое приводит к образованию сейсмических волн.

Ранее, 27 января, сообщалось, что в США у восточного побережья произошло землетрясение магнитудой 3,8.