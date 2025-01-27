В США возле восточного побережья случилось землетрясение

У берегов штата Мэн случилось землетрясение, силу которого оценили в 3,8 балла по шкале Рихтера. Соответствующую информацию опубликовала Геологическая служба США.

По сведениям ученых, эпицентр землетрясения находился в 15 км к востоку от города Портсмут, в котором проживает порядка 21,5 тыс. человек. Американские СМИ приводят данные, что подземные толчки ощутили на себе жителе Бостона. В социальных сетях граждане писали об ощущении легкой тряски при нахождении дома.

Ранее сообщалось о том, что землетрясения были зафиксированы в Крыму. Два подземных толчка сейсмологи зарегистрировали на побережье Ялты, однако, по их словам, для данного района подобные явления вовсе не являются редкостью.