На Алтае отец избивал сына кочергой на протяжении шести лет

В Шелаболихинском районе Алтайского края 52-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в систематическом истязании своего сына на протяжении шести лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, с 2019 по 2025 год обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, регулярно избивал ребенка кулаками и кочергой. Насилие применялось даже за незначительные проступки. Первое истязание мальчик пережил в возрасте семи лет.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что мужчина сжег бабушку на костре из-за подозрений в колдовстве.