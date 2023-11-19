На Алтае произошли изменения в расписании электричек из-за непогоды

В Алтайском крае были задержаны два поезда и 16 электричек из-за непогоды, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. На одной из станций произошло отключение электричества.

Прокуратора региона поставила на контроль вопрос устранения последствий сильного ветра.

На данный момент на станции, где отключилась электроэнергия, идут восстановительные работы. Также из-за этого приостановлена продажа билетов.

Накануне региональный Гидрометцентр предупредил жителей региона о непогоде, которая обрушится на города и поселки в воскресенье, 19 ноября. Отмечалось, что порывы ветра в этот день усилятся до 25-33 метров в секунду. Также на регион обрушатся мокрый снег и дождь.

Ранее из-за непогоды в Кузбассе некоторые насланные пункты остались без электричества. Также в города региона ветер сносил крыши и деревья. Правительство региона призвало жителей не выходит на улицу, а также сообщило о начале работ по ликвидации последствий урагана.