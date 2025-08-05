На Алтае задержали женщину по подозрению в убийстве собственной восьмимесячной дочери

Следственный комитет задержал жительницу Алтайского края, которую заподозрили в убийстве собственного грудного ребенка. Об этом сообщила «Лента.ру».Следственный комитет задержал жительницу Алтайского края, которую заподозрили в убийстве собственного грудного ребенка. Об этом сообщила «Лента.ру».

Издание сослалось на информацию, полученную от регионального управления СК РФ. 5 августа жительница села Березовка заявила полиции, что у нее пропала 8-месячная дочка. Тут же были начаты поиски, следственная группа быстро обнаружила тело погибшего младенца при проверке дома и прилегающей к нему территории. По имеющимся данным, ребенок погиб от открытой черепно-мозговой травмы.

Семья состоит на учете как неблагополучная, поэтому женщину задержали по подозрению в убийстве. Сейчас с задержанной проводят следственные действия.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест редактору URA.RU Денису Аллаярову до 31 октября 2025 года. Ему инкриминируют дачу взятки в 20 тыс. руб. своему дяде — бывшему начальнику отдела уголовного розыска отделения полиции № 10 Екатеринбурга Андрею Карпову. Адвокаты настаивают на отсутствии доказательств передачи денег, а сам Аллаяров свою вину не признает.