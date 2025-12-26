На Алтае загорелась база отдыха

В Республике Алтай произошел пожар на территории туристической базы «Юность», сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 02:46 мск. Огнем охвачено двухэтажное здание.

Спасатели присвоили возгоранию повышенный, второй ранг. Это значит, что огонь охватил значительную площадь на территории. Информация о возможных пострадавших не поступала.

Ранее другой инцидент произошел в Красноярском крае. Там группа туристов, передвигавшихся на снегоходах, устроила пожар на территории природного парка «Ергаки».

По предварительным данным, люди развели костер, чтобы приготовить еду, после чего не затушили его должным образом. Пожар перекинулся на сухое дерево и начал распространяться дальше.

Нарушители правил пожарной безопасности скрылись с места происшествия до приезда спасателей.

