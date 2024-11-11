На автора вирусной песни «Дымок» Цыпера составили протокол за пропаганду наркотиков
Фото: [Медиасток.рф]
В Никулинском суде Москвы составили протокол в отношении автора песни «Дымок» Ицыка Цыпера, чье настоящее имя Игорь Цыба, по обвинению в пропаганде наркотиков, передает РИА Новости.
Напомним, что видеохостинг YouTube заблокировал клип к произведению «Дымок» Ицыка Цыпера в России по требованию государственных органов. Тем не менее на данный момент видео, выпущенное год назад, собрало 71 млн просмотров.
Ранее сообщалось, что актера Смольянинова* заочно арестовали в РФ за фейки об армии и разжигание вражды.
*признан в России иноагентом.