На автора вирусной песни «Дымок» Цыпера составили протокол за пропаганду наркотиков

В Никулинском суде Москвы составили протокол в отношении автора песни «Дымок» Ицыка Цыпера, чье настоящее имя Игорь Цыба, по обвинению в пропаганде наркотиков, передает РИА Новости.

Напомним, что видеохостинг YouTube заблокировал клип к произведению «Дымок» Ицыка Цыпера в России по требованию государственных органов. Тем не менее на данный момент видео, выпущенное год назад, собрало 71 млн просмотров.

Ранее сообщалось, что актера Смольянинова* заочно арестовали в РФ за фейки об армии и разжигание вражды.

*признан в России иноагентом.