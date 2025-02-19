В трех российских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска введены временные ограничения. Все три воздушные гавани пока не принимают и не отправляют самолеты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Казань, Нижнекамск, Ульяновск», — говорится в сообщении.

Другие детали пока не разглашаются.

Ранее сообщалось о том, что самолет с российскими туристами, летевший из Египта в Калининград, застрял в Польше. Отмечается, что на самолете практически нет еды и воды. Также воздушное судно осталось в республике без топлива.