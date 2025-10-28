На борту самолета из Калининграда в Екатеринбург внезапно скончался пассажир

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс по маршруту Калининград — Екатеринбург, когда на борту лайнера умер один из пассажиров. Об этом сообщила «Лента.ру».

Издание сослалось на информацию, приведенную в телеграм-канале Aviaincident. ЧП произошло в четверг, 23 октября. Одному из пассажиров на борту самолета, который следовал из Калининграда в Екатеринбург, внезапно стало плохо. Командир воздушного корабля запросил экстренную промежуточную посадку и посадил лайнер в Кирове. Это не помогло, прибывшие на борт самолета медики констатировали смерть путешественника.

