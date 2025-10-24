Пассажиры рейса YC 232 авиакомпании «Ямал» столкнулись с серьезной задержкой рейса Москва-Салехард, превышающей 15 часов. Об этом стало известно интернет-изданию «Ямал-Медиа».

Самолет, запланированный к вылету из Шереметьево в пятницу 24 октября в 11:45, перенесен на 03:20 следующего дня, что вынудило перевозчика применить стандарты обеспечения прав пассажиров при длительных задержках. Информацию изданию передал один из тех, кто ожидает вылета в Салехард вместе с другими товарищами «по несчастью».

Согласно регламенту, авиакомпания организовала размещение всех ожидающих в гостинице «Аквариум» с предоставлением трансфера от терминала. Это подтвердили изданию «Север-Пресс».

Московская межрегиональная транспортная прокуратура уже начала проверку соблюдения правовых норм в отношении пассажиров рейса.

Напомним, что при задержках свыше 4 часов авиаперевозчики обязаны предоставлять горячее питание, а при ожидании более 8 часов — также размещение в гостинице и трансфер, что частично выполнено компанией «Ямал». Пассажиры имеют право потребовать полное соблюдение этих норм, включая организацию питания, либо самостоятельную покупку продуктов с последующей компенсацией расходов.

