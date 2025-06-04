На борту судна «Айсберг», следовавшего из Приморья в Южную Корею, произошел пожар
При пожаре на судне «Айсберг» в Красном море спасли 17 человек
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Судно «Айсберг», следовавшее из Приморья в Южную Корею, охватил пожар.
На борту корабля находилось 17 человек — всех их удалось спасти, сообщил РИА Новости начальник морского спасательно-координационного центра «Владивосток» Николай Пирожков.
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