На борту судна «Айсберг», следовавшего из Приморья в Южную Корею, произошел пожар

При пожаре на судне «Айсберг» в Красном море спасли 17 человек

Безопасность

Фото: [pxhere.com]

Судно «Айсберг», следовавшее из Приморья в Южную Корею, охватил пожар.

На борту корабля находилось 17 человек — всех их удалось спасти, сообщил РИА Новости начальник морского спасательно-координационного центра «Владивосток» Николай Пирожков.

Транспортный рефрижератор доставляет спасенных в Пусан.

Шхуна держится на плаву, ее судьбу будет решать владелец.

Разлива топлива не произошло, заключил собеседник издания.

Ранее сообщалось о том, что власти Эстонии обеспокоены ростом эскалации угроз в Балтийском море.