На Чукотке 10 детсадовцев пострадали из-за кварцевых ламп

Прокуратура Чукотского автономного округа инициировала проверку в одном из детских садов Анадыря, после того как несколько детей получили ожоги глаз. Об этом информировала пресс-служба ведомства.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что 10 воспитанников учреждения получили термические ожоги век и области вокруг глаз из-за использования кварцевых ламп в игровой комнате.

Прокуратура выясняет причины и обстоятельства случившегося. Также проводится исследование соблюдения законодательства, касающегося защиты жизни и здоровья несовершеннолетних.

Ведомство намерено оценить действия сотрудников детского сада и при наличии оснований предпринять меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили после ожогов девочки кипятком в детсаду Удмуртии.