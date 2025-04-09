На даче в Подмосковье нашли частично съеденное животными тело мужчины

Жительница Москвы обнаружила на своей даче, расположенной в Волоколамском районе, тело человека, частично съеденное животными. На останках присутствовали обрывки одежды, сообщил источник РЕН ТВ.

По данным источника, именно владелица дачного участка обратилась в правоохранительные органы, чтобы сообщить об обнаружении. Она пояснила, что не посещала свою дачу с ноября месяца предыдущего года.

Прибыв 4 апреля, женщина совершала обход территории вокруг участка и заметила у ограды останки человека и части одежды, как сообщил источник.

Как было отмечено, в кармане куртки, найденной на теле, находились документы, позволившие установить личность погибшего. Им оказался 83-летний мужчина, о пропаже которого было заявлено в октябре 2024 года.

Источник добавил, что женщина стала собственницей участка в июле прошлого года, и он был сильно заросшей травой. Осмотр участка стал возможен только с приходом весны, когда травяной покров был примят из-за снега. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

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