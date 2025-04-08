В лесу Свердловской области нашли женскую голову со следами зубов крупного хищника

На севере Свердловской области неподалеку от дачного поселка в лесу была обнаружена голова женщины. На ней есть следы зубов крупного зверя, поэтому считается, что погибшая могла стать жертвой нападения медведя. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Жуткая находка была сделана неподалеку от Серова. Там в лесу была найдена изуродованная женская голова. Многие считают, что женщина могла погибнуть от нападения медведя, так как в окрестностях уже обнаруживали следы этих хищников.

«Других частей тела обнаружить пока не удалось. Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Останки продолжают искать с помощью дрона», — указал микроблог.

Погибшей может быть месяц назад пропавшая местная жительница. Все это время ее искали как волонтеры, так и полицейские. Установить принадлежность головы не удается, так как эта часть тела страшно изуродована.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина пострадал в лесу от нападения медведя. Он отправился искать рога, которые сбрасывают олени и лоси, но был атакован хищником. Спасатели разыскали пострадавшего и спасли ему жизнь.