На дорогах Подмосковья с начала года зафиксировали более ста столкновений

Сто одиннадцать столкновений зафиксировали на подмосковных дорогах с января текущего года, сообщили в Минтрансе области. В ведомстве отметили, что это наиболее частый вид ДТП с тяжелыми последствиями. По словам главы ведомства Алексея Гержика, с начала года жертвами встречных столкновений в области стали 144 человека.

В целях предотвращения аварий в округах проводится работа по оптимизации 240 зон обгона. К осени с помощью тросов будут разделены транспортные потоки на 75 дорожных участках в девяти муниципалитетах. Общая протяженность этих новых ограждений превысит двадцать километров.

«Отмечу, что в местах установки тросов наезды фиксируются, а погибшие – нет, повреждения касаются только автомобиля», - подчеркнул министр.

Помимо этого, в регионе построят шестьдесят километров тротуаров, установят две сотни светофоров, обустроят около ста искусственных неровностей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поручил внимательно следить за ходом ямочного ремонта в области.