На дороге в сахалинской Охе обнаружили тело мужчины

В городе Оха на Сахалине правоохранительные органы расследуют обстоятельства гибели мужчины, тело которого было обнаружено на проезжей части. Погибшему 44 года. Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Сахалинской области, в ходе осмотра места происшествия видимых признаков насильственной смерти на теле не выявлено.

В настоящее время следователи проводят доследственную проверку по факту инцидента, который произошел на улице 2-й участок. Для точного установления причины кончины мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой прольют свет на все обстоятельства трагедии.

