На фоне взрыва в Красногорске Москву накрыла волна ложных вызовов из-за «подозрительных купюр»

На фоне взрыва в Красногорске в Москве зафиксировали серию ложных вызовов из-за сообщений о подозрительных купюрах. Экстренные службы проверяют находки на Воловьей улице и в Петровско-Разумовском проезде. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

После взрыва в подмосковном Красногорске столичные экстренные службы столкнулись с волной необоснованных тревог. Жители Москвы начали массово сообщать о находках подозрительных денежных купюр в разных районах города. Первые сигналы поступили с Воловьей улицы и из Петровско-Разумовского проезда.

Специалисты оперативно проверили оба места, но информация о потенциальной опасности не подтвердилась. В настоящее время правоохранительные органы выясняют, кто стоит за этой серией ложных вызовов. Не исключают, что инциденты могли быть спровоцированы паникой, возникшей после чрезвычайного происшествия в Красногорске.

Ранее сообщалось о том, что силы ПВО уничтожили украинский беспилотник, летевший бомбить Москву.