На границе Белоруссии нашли дрон с украинскими надписями

На границе между Литвой и Белоруссией местные жители обнаружили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с надписями на украинском языке. Об этом сообщил корреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Стефанов.

Он рассказал, что на корпусе найденного дрона была размещена предупреждающая надпись на украинском языке «обережно, рухома частина» («осторожно, подвижная часть»).

Кроме того, при осмотре на дроне обнаружил мешок, внутри которого находились различные запчасти и пакет с предметами, визуально напоминающими свинцовые пули.

По словам Стефанова, местные жители рассказали о происшествии компетентным органам Литвы, однако их обращения были проигнорированы. Журналист уточнил, что, в частности, на информацию об украинских БПЛА не отреагировали Министерство обороны Литвы и местная полиция.

