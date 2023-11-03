На границе Индии и Непала произошло землетрясение
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На границе Индии и Непала случилось землетрясение вечером пятницы, 3 ноября 2023 года. Подробности приводит ТАСС, ссылаясь на данные ЕССЦ.
По официальным данным, магнитуда катаклизма составила 6.0, а эпицентр находился в 36 километрах от города с названием Бахрайч, в котором живет больше 180 тысяч человек.
Очаг землетрясения находился на глубине в 35 километров. В Нью-Дели, по данным СМИ, сотрясались здания. О пострадавших не сообщается.