На границе Индии и Непала произошло землетрясение

На границе Индии и Непала случилось землетрясение вечером пятницы, 3 ноября 2023 года. Подробности приводит ТАСС , ссылаясь на данные ЕССЦ.

По официальным данным, магнитуда катаклизма составила 6.0, а эпицентр находился в 36 километрах от города с названием Бахрайч, в котором живет больше 180 тысяч человек.

Очаг землетрясения находился на глубине в 35 километров. В Нью-Дели, по данным СМИ, сотрясались здания. О пострадавших не сообщается.