Эксперт оценил вероятность применения ядерного оружия Индией и Пакистаном

Индия и Пакистан, несмотря на обострение конфликта, вряд ли применят ядерное оружие. Таким мнением в беседе с Инфо24 поделился политолог Юрий Светов.

Эскалация на границе Индии и Пакистана заставила мир вспомнить о ядерном потенциале обеих стран. Однако, по словам Светова, стороны не рискнут применять оружие массового поражения, так как они несут катастрофические последствия. Оппоненты это понимают, к тому же, это приведет к массовым жертвах с двух сторон и даже, возможно, за пределами стран.

В настоящее время конфликт развивается по такому сценарию: после авиаударов Индии по лагерям боевиков в Кашмире Пакистан ответил ударами по погранзаставам. Исламабад отрицает причастность к подготовке боевиков, называя атаки на мечети «военным преступлением». Ситуаций, подобно этой, за семь лет противостояния, было множество. Однако за годы ни одна из сторон так и не решилась на ядерную эскалацию.

Светов напомнил, что во всех индо-пакистанских войнах побеждал Нью-Дели.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» вместе с политологом разбиралось, что происходит в Индостане.