На границе Иркутской области и Бурятии потерялась связь с вертолетом Ми-8

Вертолет Ми-8, который вылетел из Иркутска в Орлик, перестал выходить на связь, сообщили в телеграм-канале Восточного межрегионального СУТ СК России.

Следователи выясняют детали исчезновения связи с вертолетом Ми-8 на границе Бурятии и Иркутской области.

«По предварительным данным, 3 сентября 2024 года утеряна связь на границе Республики Бурятия с Иркутской областью с вертолетом Ми-8, следовавшим по маршруту Иркутск — Орлик. Информация о количестве людей на борту и обстоятельствах уточняется», — говорится в сообщении.

По данному инциденту проводится проверка на предмет преступления по статье 263 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности полетов и эксплуатации воздушного транспорта). Следователи исследуют все детали произошедшего.

Как информирует центр поисково-спасательных операций вертолет, вероятно, разбился. Специалисты подтверждают, что на борту находилось шесть человек.

Сейчас на месте происшествия работают специальные группы, проводятся операции по оценке ситуации.

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