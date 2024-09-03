Скончалась пострадавшая после атаки беспилотника на жилые дома в Саратове

После атаки беспилотника на жилой комплекс в Саратове скончалась женщина, которая получила ранения в результате инцидента, произошедшего неделю назад, сообщило РИА Новости.

«Скончалась (пациентка)», — говорится в сообщении.

Сведения о смерти Гульнары Темралиевой подтвердил в своем телеграм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Врачи неделю боролись за ее жизнь, но спасти девушку не удалось. Выражаю соболезнования родным и близким. Окажем семье всю необходимую помощь», — написал глава региона.

26 августа Бусаргин сообщил, что в результате беспилотной атаки был частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади и одна женщина была госпитализирована.

Как сообщали в областном Минздраве, в результате инцидента пострадали четыре человека, одна женщина была в тяжелом состоянии после операции и находилась в реанимации.

Дополнительно сообщалось, что в результате нападения повреждения также получили многоквартирный дом в Энгельсе и четыре частных жилых строения.

На текущий момент службы экстренного реагирования продолжают оценивать последствия атаки и необходимость дополнительных мер по восстановлению поврежденных зданий и оказанию помощи пострадавшим.

Общественные организации также предлагают свою помощь и поддержку, создавая различные инициативы для сбора средств и помощи тем, кто потерял жилье или пострадал в результате инцидента.

Ранее сообщалось, что депутат Колунов определил обстрел детского сада в Белгороде как трусливую атаку украинских войск.