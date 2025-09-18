На израильском контрольно-пропускном пункте (КПП) «Алленби» на границе с Иорданией произошел теракт, сообщило RT со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что неизвестный вооруженный мужчина проник на территорию перехода, скрывшись в автомобиле с гуманитарным грузом. В результате атаки погибли два человека — мужчины в возрасте 20 и 60 лет.

Нападавший был нейтрализован израильскими службами безопасности. В настоящее время военнослужащие проводят тщательный досмотр прилегающей территории.

По информации израильского новостного портала Newsru.co.il, на КПП «Алленби» регулярно разгружаются гуманитарные грузы из Иордании. Обычно их передают палестинским волонтерам.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал создание в Израиле самодостаточного оборонно-промышленного комплекса, независимого от остального мира.