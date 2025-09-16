Нетаньяху анонсировал создание в Израиле самодостаточного ВПК, независимого от остального мира

Израиль создаст независимый оборонно-промышленный комплекс, который не будет подвержен международным ограничениям. Такое заявление сделал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает ТАСС.

Правительство Израиля намерено кардинально укрепить военно промышленный комплекс страны. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о старте масштабной стратегии по созданию полностью самодостаточной военной промышленности. Ее ключевая цель — гарантировать безопасность государства вне зависимости от возможных внешнеполитических давлений и международных санкций.

Нетаньяху подчеркнул, что новая индустрия вооружений будет чрезвычайно мощной и способной выдержать любые ограничения. Это решение направлено на обеспечение полной автономии в поставках военной техники, боеприпасов и высокотехнологичных систем для армии.

