На границу Украины с Белоруссией стянули 15 тыс. боевиков ВСУ
Бычковский: ВСУ держат на украино-белорусской границе 15 тыс. своих боевиков
Фото: [flickr.com]
Украинская армия держит в приграничных с Белоруссией регионах порядка 15 тыс. своих военных. Об этом заявил Антон Бычковский, пресс-секретарь госпогранкомитета Республики Беларусь. Его слова привело РИА Новости.
Бычковский сообщил, что обстановка на белорусской территории рядом с сопредельными регионами Украины сейчас контролируется пограничниками, которые не теряют бдительности. Силовики несут службу по усиленному варианту.
«В приграничных районах Украины, вблизи границы Республики Беларусь, фиксируется где-то около 15 тысяч военнослужащих Украины», — указал он.
Пресс-секретарь госпогранкомитета добавил, что в это число входят не только представители армии, но и полицейские, территориальная борона и украинская нацгвардия.
Ранее президент Белоруссии Лукашенко заявил, что не позволит появиться захватчикам на территории страны. Минск для этих целей усиливает свою обороноспособность, чтобы остаться островком спокойствия, добрососедства и здравого смысла.