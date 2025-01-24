Лукашенко пообещал не допустить появления захватчиков в Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не допустит появления захватчика на белорусской земле. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова политика, сказанные во время акции «Марафон единства» в Минске.

По словам Лукашенко, Белоруссия усиливает свою обороноспособность и остается островком здравого смысла и добрососедства. Президент отметил, что бесценный опыт был получен во время прохождения через санкции и глобальные кризисы – страна научилась развиваться, опираясь на собственный опыт, силы и ум.

Именно поэтому, уверен Лукашенко, Белоруссия не будет «плясать под чужую дудку и гнуть спину под панской плеткой», а также не допустит появления даже сапога захватчика на своей земле. Сейчас, уверен политик, идет глобальный передел правопорядка, возникают новые центры сил и новые союзы.

Напомним, что больше 17% избирателей проголосовали на выборах президента Белоруссии досрочно.