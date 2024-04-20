На иракской военной базе Кальсу к югу от Багдада прогремел взрыв

В иракской провинции Бабиль, которая находится южнее страны, отмечен взрыв, во время которого погиб человек. Об этом сообщили РИА Новости , ссылаясь на информированный источник из местной службы безопасности.

Сразу после взрыва над военной базой поднялись столбы огня и дыма.

«Взрыв, природа и причины которого пока неясны, произошел на военной базе Кальсу на севере провинции Бабиль», - сообщили журналистам.

Телеканал Al Arabiya уже сообщил, что во время этого инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения. На данной базе располагаются силы местного ополчения, а также армии и полиции Ирака. Уже есть сведения, что на Кальсу был совершен авианалет. Соединенные Штаты отвергли возможность того, что это их авиация нанесла удар по провинции. Пентагон утверждает, что он не причастен к данной атаке.

Ранее на территории Ближнего Востока началось очередное обострение. Иран нанес удар по Израилю с помощью большого количества беспилотников. Тегеран утверждает, что его атака стала ответной после серии ударов со стороны ЦАХАЛ.