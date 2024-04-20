На иракской военной базе Кальсу к югу от Багдада прогремел взрыв
Фото: [pxhere.com]
В иракской провинции Бабиль, которая находится южнее страны, отмечен взрыв, во время которого погиб человек. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на информированный источник из местной службы безопасности.
Сразу после взрыва над военной базой поднялись столбы огня и дыма.
«Взрыв, природа и причины которого пока неясны, произошел на военной базе Кальсу на севере провинции Бабиль», - сообщили журналистам.
Телеканал Al Arabiya уже сообщил, что во время этого инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения. На данной базе располагаются силы местного ополчения, а также армии и полиции Ирака. Уже есть сведения, что на Кальсу был совершен авианалет. Соединенные Штаты отвергли возможность того, что это их авиация нанесла удар по провинции. Пентагон утверждает, что он не причастен к данной атаке.
Ранее на территории Ближнего Востока началось очередное обострение. Иран нанес удар по Израилю с помощью большого количества беспилотников. Тегеран утверждает, что его атака стала ответной после серии ударов со стороны ЦАХАЛ.