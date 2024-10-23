На Ямале ученик местной школы открыл стрельбу из пневматики: есть пострадавший

Ученик школы №9 в Губинском на Ямале открыл стрельбу из пневматического оружия, сообщил SHOT. По данным источника, подросток пронес оружие без особых проблем — рамки-металлодетекторы на него не сработали.

Во время перемены школьник пошел в туалет со своими одноклассниками. Там он и устроил стрельбу. В результате инцидента одна из пуль попала в ногу другому ученику. Мальчику оказали помощь на месте, а ранение не носило серьезный характер.

Как пишет источник, со стрелявшим школьником сейчас ведется беседа. Полицейские выясняют причины такого поведения. Известно, что мальчик ранее состоял на профилактическом учете. Как выяснили правоохранители, пистолет, из которого стрелял ученик, был мощностью до трех джоулей.

Как рассказали SHOT в окружном департаменте образования, этот пистолет не является оружием. Из-за пластикового корпуса и не сработали рамки-металлодетекторы.

Отмечается, что в среду, 23 октября, во всех местных школах полицейские будут проводить профилактические беседы.

Ранее сообщалось, что в Рязани на карантин из-за ОРВИ закрыли классы в пяти школах.