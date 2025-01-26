На юго-западе Москвы оцепили улицу из-за подозрительного снаряда

В Москве в районе Раменки обнаружили снаряд времен Великой отечественной войны, сообщает канал «Москва с огоньком».

Подозрительный боеприпас нашли на пустыре возле научно-исследовательского института (НИИ) «Прибой» на проспекте Вернадского. В Сети опубликовали снимок загрязненного ржавого снаряда на земле.

На место стянулись сотрудники экстренных служб: улицу и потенциально опасную зону оцепили на время проверки и извлечения опасной находки.

Снаряды времен ВОВ могут сдетонировать, а потому при их нахождении важно незамедлительно сообщать в полицию.

Напомним, в январе в Ростовской области взорвали бомбу ФАБ-100 времен ВОВ, которую нашли при проведении земляных работ.

Ранее сообщалось, что жители Рязанской области сообщили о звуках взрывов и работе ПВО.