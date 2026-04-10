На Камчатке ищут пропавшую группу туристов

На Камчатке ведутся приготовления к поискам группы туристов, с которыми была потеряна связь во время похода, об этом на странице « ВКонтакте » сообщил краевой министр по ЧС Сергей Лебедев.

По имеющимся данным, сигнал тревоги поступил от организатора зарегистрированной туристической группы, который находится за пределами региона. Поход проходил на территории Налычевского природного парка.

Уточняется, что 28 марта девять участников отправились по намеченному маршруту. Позднее группа разделилась: двое продолжили движение отдельно, а семь человек пошли по более протяженному маршруту. После этого связь с основной частью группы была утрачена.

Власти не исключают, что туристы могли оказаться в сложных погодных условиях. По оценке специалистов, они могли попасть в сильную метель, потерять ориентиры и оказаться в зоне риска, особенно с учетом отсутствия у них палатки.

В настоящее время решается вопрос о проведении поисково-спасательной операции. Определяются силы и средства, а также маршрут, по которому будут направлены спасатели.

