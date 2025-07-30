На Камчатке вулкан Ключевская сопка активизировался после подземных толчков

После мощного землетрясения магнитудой 7,9 на Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка — лава стекает по западному склону, а над кратером видны взрывы и свечение. Об этом сообщает РИА Новости.

Камчатка вновь столкнулась с мощной стихией — после разрушительного землетрясения магнитудой 7,9, самого сильного за 70 лет, проснулся вулкан Ключевская сопка. Датчики сейсмической станции РАН зафиксировали сход раскаленной лавы по западному склону, а над кратером наблюдается интенсивное свечение и взрывы.

Последний раз Ключевская сопка извергалась в апреле 2025 года, но нынешняя активность может оказаться сильнее. Пока ученые не подтверждают прямую связь между землетрясением и пробуждением вулкана, но сейсмологи продолжают мониторинг в реальном времени.

Землетрясение уже вызвало цунами, волны которого докатились до Японии и Калифорнии. Теперь региону угрожает новое испытание — пепловые выбросы и возможные потоки лавы. Власти пока не объявляют эвакуацию, но ситуация остается напряженной.

Ключевская сопка — один из самых активных вулканов Евразии, его высота достигает 4750 метров. За последние 300 лет он извергался более 50 раз, но нынешняя активность вызывает особое внимание из-за масштабов предшествующего землетрясения.

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