На Камчатке пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет АН-26, совершивший рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский — Магадан, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в камчатском аэропорту Елизово, передает SHOT.

Сообщается, что во время взлета самолет застрял в снегу.

По предварительным данным, пострадавших нет. 23 пассажира и шесть членов экипажа успешно эвакуированы.

В последние дни Камчатка находится во власти сильного циклона. Из-за метели и порывистого ветра в аэропорту Елизово были задержаны вылеты нескольких рейсов.

Ранее сообщалось, что в Тюмени самолет авиакомпании «ЮТэйр» по техническим причинам вернулся в аэропорт спустя полчаса после взлета.