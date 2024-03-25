Самолет рейса Пермь — Тюмень вернулся в аэропорт через 30 минут после взлета

Самолет авиакомпании «ЮТэйр» вернулся в аэропорт вылета Савино спустя полчаса. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Пассажирский самолет модели АТР-72 взлетел в 21:10 (мск) из Тюмени. Однако через 25 минут, когда почти была набрана нужная высота, командир сообщил о возращении в аэропорт Савино в Перми.

Пассажирам сообщили, что борт возвращается из-за технических причин. Сама посадка прошла успешно, но конкретики о неполадках на самолете нет. В правоохранительных органах проверяют инцидент.

Напомним, что после теракта в Красногорске аэропорты России усилили меры безопасности.

Ранее сообщалось, что в Волгограде были задержаны рейсы из-за украинских беспилотников.