На Камчатке пенсионер выращивал в теплице 50 кустов конопли

В Елизовском районе Камчатского края полицейские изъяли у 68-летнего местного жителя более 50 кустов конопли, которые он выращивал в теплице. Мужчина ранее уже имел судимость, сообщили в региональном управлении МВД.

Нарушение было выявлено в ходе оперативно-профилактической операции «Мак-2025». Эксперты подтвердили, что изъятые растения являются коноплей. Общий вес изъятого сырья составил почти 105 килограммов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье, связанной с незаконным оборотом наркотиков, включая их приобретение, хранение и переработку. Сейчас по делу ведется следствие.

Ранее сообщалось, что подпольных адептов фашизма задержали в белорусской столице после планомерной операции МВД.