Подпольных адептов фашизма задержали в белорусской столице после планомерной операции МВД

В Минске нейтрализована группа сторонников нацизма: сотрудники милиции задержали идеологических радикалов, изъяли символику и экстремистскую литературу. Об этом сообщает ТАСС.

Правоохранительные органы Минска в ходе специальной операции пресекли деятельность организованной группы, исповедующей радикальные нацистские и фашистские взгляды. Как сообщили в МВД Белоруссии, силовикам удалось установить личности всех участников, их связи и каналы, через которые распространялась деструктивная информация.

В рамках обысков у задержанных изъяли обширную коллекцию атрибутики с нацистской символикой, литературу экстремистского содержания, а также предметы, которые группа использовала для пропаганды идеологии насилия. Ведомство подчеркивает, что успех операции — результат длительной и планомерной работы по выявлению подобных формирований.

В настоящее время следователи проводят проверку, чтобы установить все детали деятельности группировки и выявить возможных сообщников. В ГУВД Минска отметили, что противодействие любым формам экстремизма остается абсолютным приоритетом. Особый акцент будет сделан на профилактической работе в молодежной среде, учебных заведениях и общественных организациях для формирования устойчивого иммунитета к идеям расовой и национальной нетерпимости.

