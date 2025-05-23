На Камчатке поместили под стражу чиновника за взятку в 4 млн руб.

Как сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура, должностное лицо, обвиняемое в получении взятки в особо крупном размере (статья 290, часть 6 УК РФ), будет находиться под стражей в течение двух месяцев.

По сведениям издания «Коммерсантъ», следствие полагает, что в период с января по август 2024 года фигурант получил 4 млн руб. от индивидуального предпринимателя, одновременно являющегося руководителем ООО.

Взамен чиновник гарантировал, что не будет осуществлять контрольные мероприятия в отношении икры и рыбной продукции, отправляемой компанией за пределы Камчатского края. В отношении предпринимателя также возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки (статья 291, часть 5 УК РФ).

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