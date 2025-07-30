ООН предложила помощь в ликвидации последствий камчатского землетрясения

ООН готова оказать поддержку в ликвидации последствий мощного землетрясения на Камчатке. Об этом заявил представитель организации, отметив, что серьезных разрушений пока не зафиксировано. Об этом сообщает ТАСС.

Организация Объединенных Наций выразила готовность помочь России в устранении последствий землетрясения на Камчатке. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что Управление по координации гуманитарных вопросов следит за ситуацией в регионе.

Землетрясение стало одним из сильнейших в этом районе за последние десятилетия. Оно вызвало угрозу цунами, что привело к эвакуационным мероприятиям не только на Дальнем Востоке России, но и в ряде стран Азии, Северной и Южной Америки.

По предварительным данным, масштабных разрушений и жертв удалось избежать. Однако ООН готова оперативно подключиться к спасательным и восстановительным работам, если российские власти запросят помощь.

Ранее вулкан Ключевская сопка начал извергаться после землетрясения на Камчатке.