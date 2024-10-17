На Камчатке в результате обрушения породы на руднике погибли три горняка

На Камчатке в результате обрушения породы на руднике «Кумроч» погибли три горняка, сообщил министр по ЧС Сергей Лебедев.

Согласно информации, обвал произошел в одном из штреков золотосеребряного рудника «Кумроч», расположенного неподалеку от поселка Усть-Камчатск. Все трое рабочих были найдены мертвыми на месте происшествия.

В настоящее время горноспасательные службы вместе с другими сотрудниками продолжают работы по извлечению тел из-под завалов.

Ранее сообщалось, что пять альпинистов из РФ погибли в Непале при восхождении на гору.