На Камчатке военнослужащий открыл огонь по сослуживцам

На Камчатке солдат открыл огонь по своим сослуживцам. Инцидент привел к смерти двух военнослужащих на месте, еще один получил ранения нижних конечностей. Местом происшествия стал пункт временного размещения одной из воинских частей, расположенной на полуострове.

По информации издания «Кам 24», ссылающегося на телеграм-канал «Камчатская жизнь», после совершения нападения стрелок покинул территорию части, прихватив с собой оружие. Сотрудники военной полиции быстро установили его местонахождение.

При задержании подозреваемый оказал вооруженное сопротивление, открыв огонь в сторону представителей правоохранительных органов, в результате чего был ранен ответным огнем. После этого злоумышленника удалось нейтрализовать и задержать. В настоящее время он находится под стражей.

Хотя точная дата инцидента не указана, известно, что он произошел на прошлой неделе. В настоящее время проводится расследование для выяснения обстоятельств произошедшего.

