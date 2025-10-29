На Камчатке женщина лишилась уже второго дорогого авто за езду в нетрезвом виде

В Вилючинске на Камчатке суд вынес приговор местной жительнице, которая вновь была поймана за рулем в нетрезвом состоянии. Для женщины это уже второй случай, когда суд конфискует ее автомобиль. Если в 2023 году у нее изъяли внедорожник Nissan Murano, то теперь ее ждет расставание с Toyota Land Cruiser Prado, передает ИА «Кам 24».

Как сообщает прокуратура Камчатского края, инцидент, приведший к уголовному делу, произошел в июле 2025 года. Инспекторы ГИБДД остановили женщину на «Прадо» и быстро установили, что перед ними — рецидивистка. Ее «послужной список» оказался богатым: помимо старого эпизода пьяного вождения, в нем значится штраф в 90 тыс. руб. за применение насилия и оскорбление следователя.

На суде автолюбительница попыталась оспорить конфискацию, заявив, что якобы продала автомобиль знакомому незадолго до задержания. Однако прокурор представил доказательства, что сделка была фиктивной и была нацелена лишь на сокрытие имущества от изъятия.

Окончательный вердикт суда оказался суровым: год лишения свободы условно, трехлетний запрет на управление транспортными средствами и конфискация Toyota Prado в доход государства. Приговор еще может быть обжалован, так как не вступил в законную силу.

