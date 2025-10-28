Сбившего в Ревде троих школьниц водителя отправили в изолятор

Стало известно, что мужчину, который устроил ДТП и сбил в Ревде трех несовершеннолетних, отправили в изолятор временного содержания. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

Сразу после ДТП водителя, который получил небольшие травмы, отправили в больницу. Медики оказали ему необходимую помощь и выяснили, что госпитализация не требуется. После этого он был передан на руки сотрудникам полиции.

«Проведенное исследование подтвердило, что водитель находился в неадекватном состоянии - 0,753 мг/л», — указал журналистам Валерий Горелых, глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

По его словам, задержанный уже помещен в камеру изолятора временного содержания. Он также подтвердил, что обе погибшие в результате ДТП девочки были родными сестрами.

Ранее уже сообщалось, что нетрезвый водитель автомобиля марки «Лада» совершил наезд на трех несовершеннолетних школьниц, находившихся возле светофора. В результате инцидента две девочки семи и девяти лет скончались на месте происшествия. По информации источников, третью девочку, получившую травмы, экстренно доставили в отделение реанимации. Врачи борются за жизнь ребенка.