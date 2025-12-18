На катере к чужому сейфу: как в Саратове ловили домушников-«аквалангистов»

В Саратове задержана преступная группа, участники которой подозреваются в серии краж из частных домовладений в престижных поселках. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила факт ареста трех злоумышленников.

По данным правоохранительных органов, преступники действовали по отработанной схеме: сначала вели тщательное наблюдение за потенциальными жертвами, используя технические средства, включая приборы ночного видения. Они изучали системы безопасности домов и искали способы их быстрого отключения. После взлома окон и блокировки сигнализации грабители проникали внутрь, похищали ценности и незаметно скрывались.

Особую изобретательность злоумышленники проявили при ограблении одного из коттеджей, расположенного на берегу реки. Чтобы обойти периметровые камеры наблюдения, они подплыли к участку на катере. Проникнув в дом, похитители вынесли тяжелый сейф, который доставили к лодке на найденной на территории садовой тележке. Общий ущерб от этой кражи оценивается в три миллиона рублей.

Задержание было проведено с поличным на одной из федеральных трасс. В автомобиле задержанных находились двое их сообщников, а также похищенные ценности, которые преступники планировали сбыть в Москве.

По факту преступлений возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Двум подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, третий фигурант находится под домашним арестом. Расследование продолжается для установления всех обстоятельств и возможных эпизодов преступной деятельности.

