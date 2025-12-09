В Екатеринбурге пресекли деятельность «бегунков», работавших на интернет-мошенников

В Екатеринбурге полиция задержала двух курьеров, которые по указанию интернет-мошенников собирали наличные деньги у пенсионеров в разных городах России. Их преступный путь, начавшийся в Москве и прошедший через Урал, закончился после кражи крупной суммы у пожилой жительницы уральской столицы.

По данным пресс-службы УМВД по Екатеринбургу, оперативники уголовного розыска остановили деятельность так называемых «бегунков» — пособников аферистов. Задержаны 27-летний житель Курской области и 35-летний петербуржец, ранее работавшие в рекламе и электромонтаже.

Как установили правоохранители, мужчинами через Telegram-канал руководила некая «Ангелина». Она предлагала «несложную и легальную работу» по сбору денег. Следуя инструкциям, курьеры сначала действовали в Москве, а затем отправились в регионы, где получали крупные суммы у пожилых людей в Перми и Челябинске. В Екатеринбурге они забрали полмиллиона рублей у 76-летней пенсионерки, что и привело к их задержанию. Теперь им грозит уголовное дело о мошенничестве.

В полиции обратили внимание на сезонный рост активности аферистов перед Новым годом, когда они часто маскируются под продавцов подарков, и призвали граждан быть бдительными и не переводить средства незнакомцам.

Ранее сообщалось, что мошенники запугали девочку из ЯНАО и заставили ее перевести почти миллион рублей.