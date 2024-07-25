На Крымском мосту очередь из автомобилей увеличилась в 1,7 раза

Очередь на въезд на Крымский мост со стороны Керчи увеличилась до 1025 автомобилей. Об этом говорится сообщении оперативного канала информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту.

Таким образом, очередь из транспортных средств увеличилась в 1,7 раз. Время ожидания проезда составляет более трех часов.

Отмечается, что со стороны Краснодарского края очереди на въезд на объект не наблюдается. Данные приводятся на 14:00 по московскому времени.

За час очередь из автомобилей со стороны Крыма снизилась до 1020 машин.

Усиление мер безопасности на Крымском мосту вызвано попытками ВСУ атаковать объект. Впервые киевский режим устроил теракт на мосту летом прошлого года. Взрывное устройство было спрятано в грузовой автомобиль, двигавшийся по мосту со стороны Тамани.

Второй раз ВСУ предприняли попытку атаковать мост в октябре прошлого года, используя безэкипажные катера.

Ранее мы сообщали, что из-за атаки со стороны ВСУ в одном из районов Брянской области пропало электричество.